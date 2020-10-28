الخارجية الأمريكية: التدخلات الخارجية في ليبيا تقوّض الاستقرار

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن التدخلات الخارجية في ليبيا وغيرها تقوض الاستقرار في البلد المضطرب.
وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات لفضائية العربية السعودية إنها تسعى لوقف إطلاق للنار وتسوية سياسية في سوريا.
وفيما يخص إيران، أضافت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق النووي فشل بسبب إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم.
وتابعت أن اقتصاد إيران انكمش بنسبة 10% خلال العام الماضي، مشيرة إلى استمرار ضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران.
وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على عدد كبير من البنوك الإيرانية خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب دعم الإرهاب والعقوبات المفروضة على النظام الإيراني.
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