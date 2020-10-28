تهدد أمن واستقرار المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانًا شديد اللهجة حول الهجمات الإرهابية على السعودية

أصدر مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، بيانًا أدان فيه استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، عبر إطلاق طائرات مسيرة ومفخخة وبطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، على أن هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، كما أنها تهدد أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.

وأشار الأمين العام إلى وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وكانت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن منذ قليل عن اعتراض صاروخين باليستيين ونحو 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين.