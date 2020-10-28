بعد الحديث عن إصابة.. صلاح ينشر صورة "الاستشفاء"

شارك النجم المصري محمد صلاح مع جمهوره صورة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، خلال أداء عملية استشفاء داخل حوض سباحة، بعد ساعات من تداول معلومات حول إصابته في مباراة ليفربول الإنجليزي الأخيرة.

وانتشر مقطع فيديو لنجم ليفربول خلال سيره بصعوبة عقب مباراة أمام ميدتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، ويبدو على وجهه الغضب، مما أثار حالة من القلق بين الجماهير من إصابة صلاح.

وشارك صلاح في الدقيقة 60 من المباراة بديلا لزميله الياباني تاكومي مينامينو، قبل أن يتمكن من الحصول على ضربة جزاء وإحراز الهدف الثاني لليفربول في شباك ضيفه بالدقيقة 90.

وفي تصريحات صحفية لموقع "في الجول" الرياضي المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم النادي مات ماكان، أن صلاح "تعرض فقط لكدمة"، وأن إصابته "لن تؤثر عليه ولا تدعو إلى القلق".

وخلال المباراة ذاتها، تعرض فابينيو لاعب ليفربول إلى إصابة ترك على إثرها أرضية الملعب، وهو ما اعتبره المدير الفني يورغن كلوب "خسارة وصدمة" خلال تصريحاته الصحفية بعد نهاية المباراة.

وكان فابينيو يلعب كقلب دفاع، وشارك بدلا منه الشاب ريس وليامز صاحب الـ19 عاما في ظل ابتعاد جويل ماتيب بسبب الإصابة أيضا.

ويعاني ليفربول في الآونة الأخيرة لعنة الإصابات، إذ خسر قبل أيام جهود المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال تدخل من جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

وبحسب التقارير الواردة عن إصابة أفضل مدافع في أوروبا، فإن فان دايك لن يتمكن من اللحاق بمعظم ما تبقى من مباريات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفض مدربه تحديد موعد لعودته إلى المشاركة مع الفريق.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بعد 6 جولات من بدايته حصد خلالها 13 نقطة، فيما يستعد لخوض لقائه المقبل، السبت، أمام وستهام يونايتد صاحب المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.