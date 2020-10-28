إيطاليا تعلن تسجيل 24991 إصابة جديدة بكورونا و205 وفاة

وذكرت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، أن حالات الوفاة المسجلة يوم الأربعاء، هى أعلى من الحصيلة التى سجلت فى 15 مايو والتى بلغت 200 حالة وفاة.

وسجلت إيطاليا، إجمالى إصابات بكورونا بلغ 589766 حالة، بالإضافة إلى إجمالى وفيات بلغ 37905 حالة وفاة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء جوزيبى كونتى، قبل أيام فرض قيود جديدة للحد من فيروس كورونا، بينها إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.

وسيتعين على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها عند الساعة 18.00، حسب التدابير التى تم اعتمادها رغم التظاهرات التى خرجت فى الأيام الأخيرة، وخاصة فى روما.