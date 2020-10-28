عاجل.. فرض حظر التجوال فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية بعد أعمال شغب ونهب

وأعلنت سلطات مدينة فيلادلفيا الأمريكية، فرض حظر التجوال، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى، اليوم الأربعاء.

وقال مكتب رئيس البلدية جيم كينى، إن المدينة تسعى إلى السيطرة على أعمال النهب والعنف التى شهدت ليلتين من الاحتجاجات عقب مقتل رجل أسمر برصاص الشرطة، مضيفاً، فى بيان، أن حظر التجوال سيستمر حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

واجتاحت الاحتجاجات شوارع فيلادلفيا منذ إطلاق الشرطة النار يوم الاثنين على والتر والاس (27 عاماً)، الذى كان مسلحًا بسكين ووصفه أقاربه بأنه يعانى من انهيار نفسى.