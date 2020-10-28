ترامب يطالب المحاكم بمنع الولايات من فرز الأصوات بعد 3 نوفمبر 

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحاكم الفدرالية بمنع أي فرز للأصوات من قبل الولايات بعد يوم الانتخابات المزمعة في الـ3 من نوفمبر.

وواصل ترامب هجومه على التصويت الجماعي عبر البريد قبل أيام فقط من مواجهته للناخبين ربما للمرة الأخيرة، وقال: "نأمل في أن الولايات التي تريد أن تأخذ الكثير من الوقت بعد 3 نوفمبر، لن تسمح لها المحاكم بذلك".

ومع اقتراب يوم الانتخابات، صوت أكثر من 71 مليون شخص في الانتخابات المبكرة، وهو رقم قياسي، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن ترامب متأخر عن منافسه الديمقراطي جو بايدن على الصعيد الوطني وفي العديد من الولايات التي كانت ساحة معركة أساسية لآمال إعادة انتخابه.

يذكر أن هناك طريقتين للتصويت في الولايات المتحدة، هما الحضور الشخصي إلى مركز الاقتراع في يوم الانتخابات أو استخدام بطاقة الاقتراع البريدي.

ولكن تختلف القواعد في كل ولاية وفي الوقت الحالي، تقبل بعض الولايات الخوف من جائحة كورونا كسبب وجيه لاستخدام الاقتراع البريدي.