ماكرون يعلن فرض حجر شامل في عموم فرنسا ابتداء من يوم الجمعة 

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى.

ماكرون يعلن فرض حجر شامل في عموم فرنسا ابتداء من يوم الجمعةفرنسا.. موجة كورونا الثانية أسوأ من الأولى

وكشف ماكرون في خطاب يوم الأربعاء، عن تسجيل 36437 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، معلنا عن فرض حجر شامل على كامل الأراضي الفرنسية ابتداء من يوم الجمعة مع بعض الشروط، مؤكدا أن جميع المناطق الآن في حالة تأهب عال فيما يتعلق بالوباء.

ورجح أن تكون الموجة الثانية من الوباء أسوأ من الموجة الأولى، مشددا على "أننا بحاجة إلى تدابير جديدة للتصدي للوباء، خصوصا بعد أن غُمرنا بسرعة إنتشاره.. نحن لم نفعل ما يجب فعله فيما يتعلق بكورونا".