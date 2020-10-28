تناقض مع الواقع.. إدارة ترامب تؤكد انتهاء جائحة كورونا مع تسجيل أعلى معدل إصابات

أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أم جميع الأوبئة، مشيرا إلى أنه ليس على وشك الانتهاء، في تناقض مع تصريحات البيت الأبيض التي أكد فيها على اقتراب انتهاء الجائحة.

وقال فاوتشي في تصريحاته: "لسوء الحظ نحن في منتصف الجائحة، على ما أعتقد تاريخيا، يعتبر كورونا هو أم جميع حالات التفشي خلال المئة العام الماضية، ونحن ليس على مقربة من انتهاء الجائحة".

وأضاف فاوتشي وفق ما نقلته "نيوزويك": "لسنا في وضع جيد مع دخول فصل الشتاء، وزيادة حالات الإصابة". مشيرا إلى أنه نظرًا لأن 30 ولاية أو أكثر تشهد ارتفاعًا في الحالات، فإن عدد الحالات اليومية الجديدة في المستقبل سيكون "أعلى مما هو عليه الآن".

وجاءت هذه التصريحات متناقضة مع البيان الصحفي الذي أصدره البيت الأبيض، وتم إدراج إنهاء الجائحة ضمن إنجازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهاجم أعضاء الكونجرس الأمريكي من الديمقراطيين هذا البيان، قائلين إنه جاء في نفس اليوم الذي سجلت فيه الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.