اضطراب وفوضى.. ترامب يلوح بإرسال قوات فيدرالية لفرض الأمن في فيلاديفيا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، استعداده لإرسال قوات فيدرالية إلى مدينة فيلاديفيا بولاية بنسلفانيا، التي تشهد اضطرابًا أمنيًا بسبب أعمال السلب والنهب التي تخللت الاحتجاجات هناك.

وقال ترامب في كلمة له من مدينة لاس فيجاس: "ما ألاحظه الآن فظيع.. عمدة المدينة أو أي شخص كان يسمح للأشخاص بنشر الفوضى والقيام بأعمال السلب والنهب ولا يحاول إيقافهم.. يجب عليهم وضع حد لهذا إنها مسألة محلية وكما تعلمون نحن لن نرسل قوات فيدرالية إذا لم يطلبوا منا ذلك. وإن طلبوا مساعدتنا سنكون هناك بسرعة"، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف: "عليهم استدعاء قوات الحرس الوطني إذا كانت الشرطة بحاجة إلى المساعدة".

وأشار ترامب إلى أن مثيري الشغب يقتحمون المحلات ويقومون بأعمال السلب والنهب، مؤكدًا ضرورة إيقاف هذه الفوضى وفرض القانون والنظام.

وتابع: "نحن نراقب عن كثب وننتظر أن يتم الاتصال بنا ومستعدون للوصول إلى هناك في غضون ساعة".