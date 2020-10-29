ترامب : جو بايدن مرشح فاسد لحزب فاسد

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر انتخابى وسط أنصاره، اليوم الأربعاء، بحسب CBC EXTRA، أن التصويت لجو بايدن هو تصويت لفتح الحدود الأمريكية، "فجو بايدن مرشح فاسد لحزب فاسد".

ولفت ترامب، أنه سيتم الحصول فى القريب العاجل على مصل لعلاج فيروس كورونا .