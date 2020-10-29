ترامب يطالب المحاكم بمنع الولايات من فرز الأصوات بعد 3 نوفمبر

وبحسب "روسيا اليوم"، واصل ترامب هجومه على التصويت الجماعى عبر البريد قبل أيام فقط من مواجهته للناخبين ربما للمرة الأخيرة، وقال: "نأمل فى أن الولايات التى تريد أن تأخذ الكثير من الوقت بعد 3 نوفمبر، لن تسمح لها المحاكم بذلك".
ومع اقتراب يوم الانتخابات، صوت أكثر من 71 مليون شخص فى الانتخابات المبكرة، وهو رقم قياسى، حيث تظهر استطلاعات الرأى أن ترامب متأخر عن منافسه الديمقراطى جو بايدن على الصعيد الوطنى وفى العديد من الولايات التى كانت ساحة معركة أساسية لآمال إعادة انتخابه.
يذكر أن هناك طريقتين للتصويت فى الولايات المتحدة، هما الحضور الشخصى إلى مركز الاقتراع فى يوم الانتخابات أو استخدام بطاقة الاقتراع البريدى.
ولكن تختلف القواعد فى كل ولاية وفى الوقت الحالى، تقبل بعض الولايات الخوف من جائحة كورونا كسبب وجيه لاستخدام الاقتراع البريدى.
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