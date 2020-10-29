قارنوا بين ميركل وماكرون.. فيديو للمستشارة الألمانية عن رأيها في حرية التعبير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديمًا للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وهي تتحدث فيه عن حرية التعبير عن الرأي، وقارن ناشطو مواقع التواصل بين موقفها حيال التعبير عن الرأي وموقف ماكرون.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الفرق بين القائد والسياسي المأزوم، في إشارة إلى موقف ميركل مقارنة بتصريحات ماكرون التي أغضبت مئات الملايين من المسلمين الذين اعتبروها تأييدا للإساءة للرسول.

وقالت المستشارة الألمانية إن هناك فرقًا بين الخطاب المتطرف وحرية التعبير، مضيفة: "حرية التعبير يجب أن يكون لها حدود".

وتابعت في كلمتها: "لدينا حرية التعبير في بلدنا. بالنسبة إلى كل من يزعم أنه لم يعد بإمكانه التعبير عن آرائه، أقول لهم: إذا عبرت عن رأي واضح، يجب أن تكون قادرا على التعايش مع حقيقة أنك سوف تعارض. إبداء الرأي لا يأتي دون تكلفة. لكن حرية التعبير لها حدودها".

في الحقيقة، الخطاب الحماسي للمستشارة الألمانية - وصفته وسائل إعلام ألمانية بالخطاب العاطفي الاستثنائي- لم يكن حديثا، وهو مقتطع من كلمة لها أمام البرلمان، العام الماضي، وفي إطار جهود الدولة لمكافحة خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب تقارير إخبارية.

وتأتي إعادة نشر خطاب ميركل، في وقت انتقدت فيه العديد من الدول والشعوب الإسلامية، فرنسا لسماحها بنشر رسوما ساخرة من الرسول بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي المتزامنة مع نشر الرسوم، التي اعتبرها البعض تبريرا بمواصلة الإساءة وحتى إذعانا بالتمادي في إهانة أهم شخصية ورمز لدى المسلمين.