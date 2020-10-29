تركهم في الخلاء وسط الثلوج.. دخول عدد من مؤيدي ترامب للمستشفيات بسبب تراخى أفراد حملته

هاجم مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، حملة الرئيس دونالد ترامب، عقب بقاء الالاف من مؤيدي ترامب عالقين في مهبط الطائرات في أوماها بنبراسكا، لساعات طويلة.

وقال بايدن في تصريحات وفق ما نقلته فوربس: "الشعب الأمريكي يستحق أفضل بكثير مما رأيناه الليلة الماضية"، منتقدا حملة ترامب لتركها مئات الأشخاص، بما في ذلك كبار السن، وسط درجة حرارة تحت الصفر، في مهبط الطائرات لساعات.

ووقع الأمر، عقب مواجهة الحافلات المخصصة لنقل المشاركين في مسيرة ترامب في أوماها صعوبة للوصول إلى المطار بسبب ازدحام الطريق، ما جعل الأمر في غاية الصعوبة فى ظل وجود كبار السن والأطفال.

وانتهى الأمر بعدد كبير من مؤيدي ترامب عقب هذا اليوم في المستشفى، حيث قال بايدن إن ما حدث يجسد نهج ترامب الكامل في التعامل مع جائحة كورونا، حيث يصدر العديد من التصريحات دون أي تنفيذ.

وتصب هذه الحادثة في مصلحة بايدن، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي تشير الاستطلاعات إلى أن معظم الشعب الأمريكي يلوم حكومته وليس الصين بشأن الجائحة.

وأكد بايدن أن الرئيس الأمريكي يضع الخطط دون اي تنفيذ، كما أنه لا يهتم بمؤيديه، ويتركهم يواجهون عواقب خططه.

ومن جانبها، صرحت المتحدثة باسم حملة ترامب، سامانثا زاجر، بأن ترامب يحب أنصاره، ,القت باللوم على ازدحام الطرق، وزعمت أن الحملة قدمت الخيام والمدافئ والمولدات للحضور.