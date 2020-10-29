أرمينيا: أذربيجان تنشئ قواعد للإرهابيين في قرة باغ

اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية أذربيجان، "بإنشاء قواعد للجماعات الإرهابية" في منطقة النزاع بقرة باغ، محذرة من المزيد من زعزعة الاستقرار على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان أمس، الأربعاء، بيانًا على "تلغرام"، جاء فيه أن هناك معلومات استطلاعية حول "إنشاء القوات الأذربيجانية قواعد للجماعات الإرهابية على الأراضي التي انسحبت منها الفصائل الأرمنية لاعتبارات تكتيكية في الأيام الأخيرة".

وأضاف البيان أن نشاط تلك الجماعات "من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار على الحدود بين قره باغ وأرمينيا، وأن يمثل كذلك خطرا جديا على المنطقة بأسرها".

وسعت أذربيجان، الحليفة لتركيا، منذ ذلك الحين لاستعادة السيطرة على ناغورني قره باغ، الذي يستوطنه ويحكمه الأرمن. وأدى أسوأ قتال اندلع في المنطقة منذ عقود إلى مقتل المئات ويهدد باستدراج تركيا وروسيا إلى صراع إقليمي.

واتفقت الدولتان على هدنة عندما التقى وزيرا خارجيتهما كل على حدة بوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن يوم الأحد، لكن يبدو أن الهدنة لم تفعل بشكل كبير وفشلت هدنتان سابقتان توسطت فيهما روسيا.