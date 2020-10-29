التحالف يعترض 3 صواريخ حوثية باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه مدن جازان ونجران وخميس مشيط جنوبي السعودية.

وأكد التحالف أن "القوات المشتركة تمكنت أيضا من اعتراض وتدمير 6 طائرات مفخخة من دون طيار، أطلقها الحوثيون بطريقة متعمدة باتجاه السعودية، لاستهداف المدنيين". وشدد التحالف على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لحمايه المدنيين، ومحاسبة العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية.

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