مسؤول أمريكى يلوح بفرض عقوبات على تركيا بعد اختبارها منظومة "إس 400"

وقال المسؤول عن مبيعات الأسلحة فى وزارة الخارجية الأمريكية، كلارك كوبر، للصحفيين، إن الأتراك يواصلون السعى خلف منظومة إس 400، والعقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حد بعيد، بعد أن أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضى أن بلاده اختبرت فى 16 أكتوبر منظومة الدفاع الجوى الروسية التى تقول واشنطن إنها تتعارض وعضوية تركيا فى حلف شمال الأطلسى.

ويمكن للإدارة الأمريكية أن تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقره الكونجرس بشبه إجماع فى 2017، بهدف مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات.

وينص القانون بشكل خاص على فرض عقوبات بصورة تلقائية عندما تبرم دولة ما "صفقة مهمة" مع قطاع التسليح الروسى.

وذكر "كوبر" بأن واشنطن أبلغت أنقرة منذ العام الماضى، أن "الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة سيكون تشغيل منظومة إس 400 التى اشترتها تركيا من روسيا فى 2017، فى إطار تقاربها مع موسكو".

وأضاف: "لقد أوضحنا لأنقرة أن اختبار صواريخ إس 400 غير مقبول على الإطلاق"، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ما زالت تبذل جهودا "لإقناع تركيا بعدم تشغيل صواريخ إس 400".

وشدد الدبلوماسى الأمريكى، على أن بلاده تسعى مع ذلك إلى تجنب القطيعة مع تركيا.

وأضاف: "نحن بالتأكيد نبذل قصارى جهدنا من أجل بقاء تركيا فى المعسكر الغربى"، معتبرا أن "استبعاد تركيا لن يصب فى مصلحة أحد باستثناء روسيا".

وكان أردوغان رد بشدة الأحد على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على بلاده إذا شغلت المنظومة الصاروخية الروسية.

وردا على تسلم أنقرة أول بطارية روسية العام الماضى، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا فى برنامج تصنيع طائرات حربية أمريكية حديثة من طراز "إف 35"، معتبرة أن منظومة "إس 400" يمكن أن تتسبب بكشف أسرار تكنولوجية لهذه المقاتلة المتطورة.