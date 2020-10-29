الصحة التركية: وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف حالة ومخاوف من خروج الوضع عن السيطرة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 2305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع أعداد المصابين إلى 368 ألفًا و513 حالة.
وأكد الوزير، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس العلوم الحكومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 10027 حالة.
وأضاف قوجة: "إذا لم نسيطر على الوضع في إسطنبول، فإن الوباء سيخرج عن نطاق السيطرة"، موضحًا أن السبب الأكبر لتزايد الأعداد في إسطنبول هي المواصلات العامة إذ يستخدم ملايين الموظفين مركبات النقل الجماعي خلال ساعة الذروة، مما يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس.
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