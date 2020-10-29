"تويوتا" في ورطة.. استدعاء 1.5 مليون سيارة إضافية

أضافت شركة تويوتا اليابانية لإنتاج السيارات مليون ونصف المليون سيارة إضافية لقائمة السيارات التي طلبت استردادها لإصلاح خلل في مضخات الوقود يمكنه التسبب في تعطل المحركات.

وتقول تويوتا إن عملية الاستدعاء الأخيرة ترفع العدد الإجمالي إلى 3.3 مليون سيارة تحمل العلامة التجارية "تويوتا" و "لكزس" تحتاج للإصلاح.

الاستدعاء يغطي أكثر من 40 طرازا لسيارات يعود تاريخها لعام 2013، وهو ما يشمل الكثير من طرازات تويوتا ولكزس.

وقالت "تويوتا" في بيان، الأربعاء، إن مضخات الوقود قد تتوقف فجأة عن العمل، ما قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ، وقد لا يتمكن السائقون من إعادة تشغيلها، إذا حدث التوقف والسيارة تتحرك بسرعة كبيرة فقد يزداد خطر وقوع حادث".

أرسلت أسوشيتد برس رسالة لتويوتا تسأل عما إذا كانت هناك حوادث أو إصابات قد وقعت بسبب المشكلة ام لا.

سيقوم وكلاء تويوتا ولكزس باستبدال مضخات الوقود بدون أي تكلفة يتحملها العملاء.