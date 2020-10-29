إحصاء .. بايدن يتقدم بفارق نقطتين على ترامب فى أريزونا

وخلص الإحصاء، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن ترامب يسحب التعادل الإحصائى مع بايدن فى فلوريدا مدعوما بنسبة 47٪ من الناخبين المحتملين مقابل 49% لبايدن.

وأظهرت بيانات "مشروع الانتخابات الأمريكية" يوم الاثنين، أن أكثر من 60 مليونا أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة قبل ثمانية أيام من موعد الاقتراع وذلك فى تصويت متجاوز للأرقام القياسية يمكن أن يسفر عن أعلى إقبال خلال أكثر من قرن.