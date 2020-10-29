وخلص الإحصاء، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن ترامب يسحب التعادل الإحصائى مع بايدن فى فلوريدا مدعوما بنسبة 47٪ من الناخبين المحتملين مقابل 49% لبايدن.
وأظهرت بيانات "مشروع الانتخابات الأمريكية" يوم الاثنين، أن أكثر من 60 مليونا أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة قبل ثمانية أيام من موعد الاقتراع وذلك فى تصويت متجاوز للأرقام القياسية يمكن أن يسفر عن أعلى إقبال خلال أكثر من قرن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحصاء .. بايدن يتقدم بفارق نقطتين على ترامب فى أريزونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.