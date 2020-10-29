الصحة البرازيلية: 510 وفيات وأكثر من 28 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 28629 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و510 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ نحو 5.5 مليون شخص، والوفيات 158 ألفًا و456 حالة حتى يوم أمس الأربعاء.
تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات بفيروس "كورونا" في العالم بعد الولايات المتحدة، وجاءت في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.
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