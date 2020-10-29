المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 906 آلاف و863 حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 906 آلاف و863 حالة، وذلك عقب تسجيل 5595 حالة إصابة جديدة.
وقالت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 90 ألفا و308 حالات على الأقل، وذلك عقب تسجيل 495 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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