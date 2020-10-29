الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 8 ملايين و40 ألفا و203 حالات

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8 ملايين و40 ألفا و203 حالات، وذلك عقب تسجيل 49 ألفا و881 حالة إصابة جديدة.
وذكرت الوزارة -وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 120 ألفا و527 حالة، وذلك عقب تسجيل 517 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 7 ملايين و315 ألفا و989 شخصا.
وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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