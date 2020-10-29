مسؤول أممي يدعو إلى الاحترام المتبادل لكل الديانات والمعتقدات

قال الممثل الأعلى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميجيل أنخيل موراتينوس إن إهانة الأديان والرموز الدينية تسبب الكراهية والتطرف، ما يؤدي إلى استقطاب المجتمع وتفككه، داعيا إلى الاحترام المتبادل لكل الديانات والمعتقدات.

وأضاف المتحدّث باسم موراتينوس -في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الفضائية، اليوم الخميس- أن الممثل الأعلى يتابع بعميق القلق التوترات المتصاعدة التي أثارها نشر رسوم كاريكاتورية يعتبرها المسلمون مهينة ومسيئة للغاية.