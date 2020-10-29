ناسا تنشر صورا مدهشة لكوكب المشتري.. وترصد "الأشباح"

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورا حديثة للمشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، محاطا بانفجارات زرقاء اللون، شبيهة بالبرق.

وذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي، الأربعاء، أن المسبار الفضائي "جونو" هو الذي التقط الصور المثيرة للكوكب العملاق.

ويدور مسبار "جونو" حول كوكب المشتري منذ عام 2016، ومهمته تقديم صورة أكثر تفصيلا عن الكوكب الذي يبعد عن الأرض أكثر من 600 مليون كيلومتر.

وقال الموقع إن الغلاف الجوي لكوكب هو الذي أنتجت الموجات الكهربائية المضيئة.

وقال موقع "سيانس أليرت" العلمي إن هذه الظاهرة العلمية تشبه في شكلها "الأشباح" وقناديل البحر، تشمل أيضا أقراص متوجهة لها نظيرها في الأرض.

وعلى كوكبنا، تحدث هذه الأضواء الملونة في أعالي الغلاف الجوي أثناء العواصف الرعدية، وتم توثيق هذه الظاهرة للمرة الأولى عام 1989.

وكان العلماء يتوقعون أن الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية مثل المشتري لديها ظواهر جوية تماما كما في الأرض، مثل الرعد والبرق.

وقال الباحث في ملف المسبار "جونو"، روهيني جايلز، في مؤتمر صحفي أن الفريق خلال جمع صور الشفق القطبي لكوكب المشتري وجد شيئا غريبا.

وأضاف جايلز، أن الشيء الغريب لم يكن سوى هذه الموجات الكهربائية، التي لم تستمر سوى لبضعة أجزاء من الألف من الثانية.