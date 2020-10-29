أمريكا تحذر رعاياها من هجمات إرهابية فى الخليج

نبهت السفارة الأمريكية لدى الإمارات، مواطنيها من احتمال استهداف جماعات إرهابية لهم فى بلدان الخليج، داعية إياهم "البقاء بعيدا عن الأنظار، وأن يكونوا على دراية بالمناطق المحيطة، وأن يظلوا يقظين فى المواقع التى يرتادها السياح".





وقالت السفارة الأمريكية، إن وزارة الخارجية لا تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد العالمى للإرهاب، بما فى ذلك احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد مواطنى الولايات المتحدة ومصالحها فى الخليج وشبه الجزيرة العربية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم". وأضافت أن "المنظمات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات على أهداف غربية"، محذرة من أن "تستخدم هذه الهجمات مجموعة واسعة من التكتيكات، بما فيها العمليات الانتحارية والاغتيالات والخطف والاختطاف والتفجير".

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