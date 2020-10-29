إقليم قره باغ يعلن ارتفاع عدد القتلى فى صفوف مقاتليه إلى 1119

وكان رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أكد فى وقت سابق، أن الشعب الأرمينى مستعد لقبول حلول وسط لتسوية النزاع فى قره باغ، مشددًا فى الوقت ذاته على أنه لن يقبل الاستسلام، وأنه سيوجه ضربة مضادة للقوات الأذربيجانية فى قره باغ فى حال استمرار القتال، لافتا إلى أن لدى جمهورية قره باغ كميات كافية من الأسلحة من أجل المقاومة وأن شعب أرتساخ قره باغ وجميع الأرمن سيقاتلون وستكون الضربة المضادة الموجهة إلى العدو فى الوقت المناسب ومدمرة بالنسبة له.

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