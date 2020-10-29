قوات الدفاع في قره باغ تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة من نوع...

أعلنت قوات الدفاع في إقليم قره باغ أنها أسقطت، اليوم الخميس، طائرة مسيرة تركية من نوع "بيرقدار" تستخدمها القوات الأذربيجانية في المعارك المندلعة منذ نهاية الشهر الماضي.
وقال جيش الدفاع في قره باغ على صفحته في "فيسبوك"، إن "وحدات الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع دمرت طائرة مسيرة أخرى من نوع بيرقدار".
وأشارت وحدات الدفاع في قره باغ إلى أن الوضع لا يزال متوترا على الخطوط الأمامية، مضيفة أن "وحدات الدفاع الأرمنية تواصل بثقة تنفيذ المهام القتالية الموكلة إليها، والتحكم في الوضع العملياتي والتكتيكي".
ويشهد إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، معارك منذ 27 سبتمبر الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والمصابين من الطرفين.
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