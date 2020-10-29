أوكرانيا تسجل 7342 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 وفاة

أعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الخميس، تسجيل 7 آلاف و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 370 ألفًا و417 إصابة.
وأوضح المجلس، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تسجيل 113 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 6 آلاف و868 وفاة، في حين تماثل ألفان و990 شخصًا للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 151 ألفًا و632 متعافيًا.
وبحسب يوكرينفورم، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها أمس الأول الثلاثاء 7 آلاف و474 إصابة.
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