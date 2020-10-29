أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

والزيادة في عدد إصابات مرض كوقيد-19 المؤكدة هي الأعلى منذ تسجيل 49 حالة في التاسع من أغسطس، لكنها ما زالت قليلة للغاية مقارنة مع ما شهدته البلاد خلال ذروة الجائحة في فبراير.
وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 38 في اليوم السابق.
وقالت إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بلغ 85915، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
وفي سياق المتصل، أجرت مدينة كاشجار في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد 4.7 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا في أربعة أيام، وذلك بعد أن أصيب عمال في مصنع بالفيروس.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن، جرى إجراء الاختبارات لسكانها بالكامل بحلول الثلاثاء، بعد ظهور عدة إصابات بالفيروس الأسبوع الماضي.
وأصيب إجمالي 183 شخصا في مقاطعة شوفو، وهي جزء من كاشجار، بالفيروس ، بينما جاءت باقي نتائج الاختبارات سلبية.
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