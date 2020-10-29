فكرة رائعة.. ترامب يوافق على اقتراح بإرسال نانسي بيلوسي إلى المريخ.. فيديو

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تكون بلاده الأولى التي ترسل رائد فضاء إلى المريخ، ورشّح، في لفتة ذات مغزى، رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، لهذه المهمة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، فأثناء إلقائه خطابا أمام أنصاره بولاية أريزونا، التقط ترامب عبارة صدرت من أحد مؤيديه فتوقف عندها، وأعلنها على الملأ متبنيا إياها.

وقال الرئيس الأمريكي في هذا الشأن: "سنكون أول أمة ترسل رائد فضاء إلى المريخ. من المحتمل أن تكون امرأة. من روى ذلك؟ نعم فلتكن نانسي بيلوسي. هذا جميل ورائع. قف، دعهم ينظرون إليك. لقد كررتها للتو. ولكن شكرا على هذه الفكرة، إنها حقا رائعة".

وتتجدد من حين لآخر المعارك الكلامية والاتهامات المتبادلة بين ترامب وبيلوسي، التي قادت أكثر من تحرك في مجلس النواب لعزل ترامب من منصبه.

وأعلنت بيلوسي أنها تشعر بثقة في أن الديمقراطيين سيحتفظون بالأكثرية في مجلس النواب في هذه الانتخابات، مشيرة الى أنها تستعد للفوز بانتخابات عام 2022.

وقالت بيلوسي لوكالة "أسوشيتد برس": "هذا العام، أحاول الفوز مسبقا قبل عامين. إذا هيمنا في هذه الانتخابات، فبمجرد أن نبدأ العام المقبل، سيرى الناس قوتنا".

وعن انتخابات 3 نوفمبر قالت: "نعتزم عقد مجلس النواب وزيادة أعدادنا والمساهمة في الفوز بمجلس الشيوخ والرئاسة".

يعمل الديمقراطيون على إعادة انتخاب حوالي 40 عضوا جديدا في مجلس النواب تم انتخابهم في منتصف المدة لعام 2018 للفوز بالأغلبية، معظمهم من المناطق التي فاز بها ترامب في عام 2016.