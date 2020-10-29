أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أن أصول المملكة الاحتياطية في الخارج بلغت في نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.68 تريليون ريال مقابل 1.677 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وأفادت المؤسسة في تقرير صادر عنها بأن الإرتفاع الطفيف في الأصول الاحتياطية بالخارج بلغ 0.04 في المائة بما يعادل 639 مليون ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج وفق ماذكره التقرير السعودي.
كما ارتفع إجمالي الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج الي 2.15 في المائة مايعادل 22.13 مليار ريال، ليبلغ 1.053 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.031 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني، لتستحوذ على 62.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية الفترة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 1.68 تريليون ريال حجم الأصول السعودية الاحتياطية في الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.