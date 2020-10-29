الصين: تسجيل 47 إصابة بكورونا بينها 23 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 47 إصابة جديدة بينها 23 بعدوى محلية تم تسجيلها في منطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفا و915 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصًا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع ثماني حالات في منغوليا الداخلية وست حالات في شنجهاي وثلاث حالات في قوانغدونغ وحالتين في كل من تيانجين وجيانغسو وحالة واحدة في كل من بكين وفوجيان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3308 حالات غادر منها 3022 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 7 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و943 شخصا، مشيرة إلى أن 11 ألفا و296 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين لا يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 546 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 543 حالة منها 404 حالات وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5310 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 550 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5063 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و508 مرضى في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.