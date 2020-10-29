بداية من الجمعة.. تونس تفرض حظر تجول ليلي لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة التونسية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، فرض حظر تجول ليلي في كل أنحاء البلاد، وتعليق الدروس.
كما فرضت قيودا على حركة التنقل بين الولايات، للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا، بحسب ما نشرت "الألمانية".
وكشفت الحكومة التونسية عن حزمة من القرارات عقب اجتماع شمل وزراء وأعضاء لجنة مكافحة كورونا، في ظل الزيادة السريعة في عدد المصابين والوفيات جراء الفيروس.
كما أصدرت الحكومة قرارا بتعليق الدروس في المدارس حتى يوم الثامن من نوفمبر، وإيقاف الدروس الحضورية في الجامعات لمدة أسبوعين، ومنع كل التظاهرات، بدءا من يوم غد الجمعة وحتى 15 نوفمبر.
كما حظرت الحكومة التجمعات التي تتجاوز أربعة أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل، ومنع التنقل بين الولايات إلا للحالات الاستثنائية، وتعليق الصلاة في المساجد والفضاءات الدينية حتى منتصف نوفمبر، وغلق المطاعم والمقاهي منذ الساعة الرابعة عصرا.
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