ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، أن مجهول قام بإطلاق النار من سيارة، ما أسفر عن مقتل فتى سوري وإصابة 3 أخرين بجروح في العاصمة بيروت.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن "مجهولا أطلق الثالثة فجرا النار على محل سمانة في بولفار أنطوان شختورة في الدكوانة مما أدى إلى سقوط قتيل سوري (14 عاما)، و3 جرحى".
وأضافت أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل.
ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.
وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل، فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.