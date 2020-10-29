قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في بيروت

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، أن مجهول قام بإطلاق النار من سيارة، ما أسفر عن مقتل فتى سوري وإصابة 3 أخرين بجروح في العاصمة بيروت.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن "مجهولا أطلق الثالثة فجرا النار على محل سمانة في بولفار أنطوان شختورة في الدكوانة مما أدى إلى سقوط قتيل سوري (14 عاما)، و3 جرحى".

وأضافت أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل.

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل، فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.