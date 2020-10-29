عاجل.. إصابة نائب رئيس العمليات الفضائية بسلاح الجو الأمريكى بـ كورونا

وقالت القوات الجوية فى بيان، إن تومسون أجرى الاختبار بعد إبلاغه بأن أحد أفراد أسرته المقربين أصيب بالفيروس، وهو الآن فى الحجر الصحى ويعمل من المنزل.
وأضاف البيان: "تواصل وزارة القوات الجوية اتباع سياسات وزارة الدفاع ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإرشاداتها الخاصة بكورونا، وتشمل الإجراءات اختبار درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعى إلى أقصى حد ممكن، وارتداء الأقنعة عندما يكون التباعد الاجتماعى غير ممكن، وتتبع جهات الاتصال والحجر الصحي، إذا لزم الأمر".
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