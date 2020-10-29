واشنطن: تعرض تركيا لعقوبات أمريكية بعد اختبارها منظمة ”أس 400” بات حقيقيًا

أكد كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية أن خطر تعرض تركيا لعقوبات أمريكية بعد اختبارها منظومة (أس-400) الصاروخية الروسية للدفاع الجوي بات "حقيقيًا جدًا". وقال كلارك كوبر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية الفضائية، "إن الأتراك يواصلون السعي خلف منظومة أس-400"، موضحا أن العقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حد بعيد بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، أن بلاده اختبرت في 16 أكتوبر الجاري منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تقول (واشنطن) إنها تتعارض وعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.

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