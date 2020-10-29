إسقاط طائرة مسيرة تركية.. كاراباخ تعلن ارتفاع ضحايا المعارك مع أذربيجان إلى 1119 شخصاً

أعلنت سلطات ناجورنو كاراباخ، اليوم الخميس، ارتفاع ضحايا المعارك مع أذربيجان في صفوف مقاتليه إلى 1119 شخصا، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

كما أعلنت قوات الدفاع في إقليم قره باغ أنها أسقطت، اليوم الخميس، طائرة مسيرة تركية من نوع "بيرقدار" تستخدمها القوات الأذربيجانية في المعارك المندلعة منذ نهاية الشهر الماضي.

وقال جيش الدفاع في قره باغ على صفحته في "فيسبوك"، إن "وحدات الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع دمرت طائرة مسيرة أخرى من نوع بيرقدار".

وأشارت وحدات الدفاع في قره باغ إلى أن الوضع لا يزال متوترًا على الخطوط الأمامية، مضيفة أن "وحدات الدفاع الأرمنية تواصل بثقة تنفيذ المهام القتالية الموكلة إليها، والتحكم في الوضع العملياتي والتكتيكي".

وفي وقت سابق، أشار ممثل وزارة الدفاع الأرمينية آردزرون هوفهانيسيان إلى أن أذربيجان على ما يبدو قد تخلت عن السيطرة على بعض اتجاهات خط المواجهة للإرهابيين وقال هوفهانيسيان ذلك في مؤتمر صحفي يوم 28 أكتوبر.

"لقد أعلنا رسميًا عن ذلك. نعم ، يبدو أن أذربيجان في بعض الاتجاهات قد تخلّت عن السيطرة على بعض الاتجاهات للجماعات الإرهابية. في هذا الصدد فإننا نلفت انتباه ليس فقط أذربيجان التي ستكون لها عواقب وخسائر، ولكن أيضًا لفت انتباه دول المنطقة"، قال هوفهانيسيان.

وأصدرت وزارة الدفاع في آرتساخ بيانًا مفاده أن القوات المسلحة الأذربيجانية تعمل بجد على إنشاء قواعد للجماعات الإرهابية والتي يمكن أن تؤدي أنشطتها إلى زيادة التصعيد وزعزعة الاستقرار ليس فقط بالقرب من حدود أرمينيا وآرتساخ وهي تشكل تهديدًا خطيرًا على منطقة بأكملها.

ويشهد إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، معارك منذ 27 سبتمبر الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والمصابين من الطرفين.