أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أرمينيا، اليوم الخميس، تسجيل ألفين و383 إصابة جديدة فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 85 ألفًا و34 إصابة.
وذكر المركز، حسبما نقلت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن 749 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين حتى الآن 53 ألفًا و257 متعافيًا، في حين توفي 29 شخصًا لتصل حصيلة الوفيات، إثر الإصابة بكورونا إلى ألف و272 حالة وفاة.
وأوضح المركز أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين توفوا إثر إصابتهم بأمراض أخرى بلغ 354 شخصًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا تسجل 2383 إصابة جديدة فيروس كورونا و29 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.