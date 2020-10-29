ندعو الله أن يثبتنا على خطاك لنمضي على نهجك.. الملكة رانيا تهنئ المسلمين بالمولد النبوي

احتفلت الملكة رانيا بن الحسين ملكة الأردن بحلول المولد النبوي الشريف الموافق اليوم.

وغردت الصفحة الرسمية للملكة رانيا عبر "تويتر": " في حياته، تعرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للأذى والإساءة، وفي كل مرة ثبّت الله قلبه. نغار عليك يا رسول الله ونعلم ان لا إساءة تستطيع المساس بك وبسيرتك الشريفة".

وتابعت: "وندعو الله أن يثبتنا على خطاك لنمضي على نهجك في التسامح والصبر والسلام الذي يعيش في قلوب محبيك".