بعد تكرار الحرائق.. النيابة السعودية تصدر بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة

أصدرت النيابة العامة السعودية عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر " بيانا هاما بعد تكرار حوادث الحرائق في مناطي مختلفة بالمملكة حيث قالت : أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة لذلك نظامًا.

وذكرت النيابة العامة في بيانها المقتضب علي " تويتر " قائلة : يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي، بما في ذلك إضرام النار بها، أو قطع الأشجار أو الشُجيرات، أو اقتلاعها، أو نقلها تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.