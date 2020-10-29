لأول مرة.. إسرائيل تحيي ذكرى اغتيال رئيس الحكومة اسحاق رابين دون مراسم

تحيي إسرائيل اليوم الخميس مراسم ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الاسبق اسحاق رابين، ولأول مرة منذ 25 عاما لن تقام المراسم الرسمية لإحياء ذكرى الاغتيال على جبل هرتسل في مدينة القدس وذلك بسبب الاجراءات الصحية المتبعة بسبب كورونا.
وفي إطار ذلك ستقام عدة فعاليات خاصة في اطر مختلفة احياء للذكرى، وزارة التعليم الإسرائيلي ستحيي اليوم الذكرى تحت عنوان "الازمة كفرصة".
وتجري في الكنيست جلسة خاصة بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيسة المحكمة العليا حايوت وعائلة رابين، وسيقوم خلالها إلقاء عدد من الكلمات لكل من رئيس الكنيست ياريف لفين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ورئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس الحكومة البديل بيني جانتس، ووزير الاقتصاد عامير بيرتس.
وسيقام في الساعة 19:00 مراسم اختتام اليوم في ميدان رابين بمشاركة الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين وابنة رئيس الحكومة الراحل داليا، حيث سيتم اشعال 25 الف شمعة، حيث سيجري الحدث بدون جمهور وسيتم نقله عن طريق وسائل الاعلام.
ويشار الى انه سيتم اقامة عدد من الفعاليات خلال الايام الاربعة القادمة حتى تاريخ 4 نوفمبر، تاريخ الذكرى الميلادي، حيث ستختتم الفعاليات بوقفة في ميدان رابين والتي سيتم خلالها بعرض فيلم يروي التحريض الذي سبق حادث الاغتيال.
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