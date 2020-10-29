أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن مجهول قام بإطلاق النار من سيارة في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أسفر عن مقتل فتى سوري وإصابة 3 أخرين بجروح.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "مجهولا أطلق الثالثة فجرًا النار على محل سمانة في بولفار أنطوان شختورة في الدكوانة مما أدى إلى سقوط قتيل سوري (14 عامًا)، و3 جرحى".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل.
وكانت الدولة اللبنانية شهدت في الرابع من أغسطس الماضي انفجارا ضخما في مرفأ بيروت، حيث نتج عنه خسائر بشرية ومادية هائلة.
وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل، فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل سوري وإصابة 3 آخرين.. إطلاق نار في العاصمة اللبنانية بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.