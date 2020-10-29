عبيدات: أعداد الاصابات والوفيات بكورونا المعلنة يوميا حقيقية

دوت الخليج:- قال وزير الصحة د. نذير عبيدات، إن أرقام الاصابات والوفيات بفيروس كورونا التي تعلن يومياً، تعلن بعد أخذ نتائج العينات من القطاع العام والخاص ومن جميع مناطق المملكة.

وأضاف عبيدات في تصريحات صحفية، صباح الأربعاء، أنه لا يوجد هنالك أي سبب لزيادة أو تقليل عدد الاصابات اليومي بالفيروس، والأرقام المعلنة حقيقية.

وأشار الى أن وزارة الصحة عبر برنامجها الجديد استطاعت الوصول إلى كافة الأشخاص الذين يتم فحصهم في المملكة، حيث يتم ابلاغهم عبر رسائل نصية بنتيجة فحصهم سواء كانت سلبية أم ايجابية، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا سابقا.

وأوضح عبيدات أن جهود الوزارة تركزت في الآونة الأخيرة على عدم تأخر ظهور نتائج الفحوصات، مؤكداً أنه في الوقت القريب ستظهر نتائج العينات بوقت أقصر ، وفق "هلا اخبار".

وحول اختلاف نتائح العنيات، قال عبيدات، إن هنالك أسباب معينة لهذا الأمر، منها أن تؤخذ العينة في أوقات مختلفة، بحيث تكون أحياناً كمية الفيروس لدى الشخص أكبر من وقت آخر، مشيراً إلى أن هذا الاختلاف يكون للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض فقط.

ولفت إلى أن الوزارة تبذل جهود كبيرة من أجل الوصول إلى كافة المصابين المعزولين منزلياً لمتابعتهم والتأكد من تماثلهم للشفاء، داعياً المصابين لتطبيق كافة تعليمات وزارة الصحة للعزل المنزلي وعدم الاختلاط.

وبيّن أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، يمكنهم العودة لحياتهم الطبيعية بعد 10 أيام من تشخيصهم الاصابة بكورونا، بغض النظر عن نتيجة فحصهم بعد هذه المدة.

وفي السياق، قال عبيدات، إن هنالك العديد من الأعراض متشابهة بين الإنفلونزا الموسمية وأعراض كورونا.

وحول "اصابات الثلاثاء"، قال عبيدات، إن سبب وصولنا إلى هذا الرقم القياسي من الاصابات، هو أخذ عينات من 150 محطة ثابتة لفحص المواطنين والمخالطين من مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن ارتفاع عدد الفحوصات يرفع من عدد الاصابات المكتشفة.

أما بشأن ارتفاع أعداد الوفيات، أوضح عبيدات أن غالبية الوفيات كانوا أشخاص يعانون من أمراض مزمنة، مؤكداً أن النسبة المسجلة في الأردن قريبة من المتوسط العالمي.

ودعا عبيدات المواطنين إلى الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة، في ظل الانتشار المجتمعي للفيروس.

وشدد على أن التعاون من كافة المواطنين باجراءات السلامة العامة، سيخفض من الاصابات المسجلة بكورونا، مضيفاً أن المنحنى الطبيعي للفيروس يرتفع بشكل كبير حتى يصل الذروة ثم يعاود الانخفاض كما حدث في العديد من دول العالم، وذلك يتطلب عدم التسرع في رفع الاجراءات التي تحد من انتشار الفيروس.

وأشار عبيدات إلى أن وزارة الصحة تعمل على حل مشكلة الاكتظاظ في مستشفى البشير خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفت عبيدات أن مرافقي المرضى يتوجب عليهم الالتزام بالتعليمات الصحية، مؤكداً أن هنالك العديد من الحالات مثل الأطفال بحاجة إلى أن يكون بجانبهم مرافق من ذويهم خلال تواجده بالمشفى.