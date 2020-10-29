قتيلان بحادثة طعن في فرنسا.. واعتقال المنفذ

أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، اعتقال شخص بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أخرين بجروح.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الهجوم داخل كنيسة في مدينة نيس، حيث قتل شخصان وهما رجل وامرأة وأصيب أخرون بجروح. وقال رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، على حسابه في "تويتر": "تم إلقاء القبض على شخص بعد هجوم بسكين في المدينة"، مشيرا إلى أن "الهجوم هو عمل إرهابي".

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