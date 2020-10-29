بعد الحظر الشامل.. قرار أردني جديد بشأن صلاة الجمعة

أصدر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلايلة وبموجب أمر الدفاع رقم 19 لعام 2020، قرارا بالسماح للمواطنين بالخروج يوم غدا الجمعة من الساعة الحادية عشرة وعشرة دقائق صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة وعشرة دقائق لأداء صلاة الجمعة، نظرا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي الذي يعتمد تأخير الساعة 60دقيقة.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأربعاء، أعلنت عن تسجيل 3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و32 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية نقلا عن مصادر حكومية أن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى، وهذا ما يدفعنا إلى فرض حظر التجوّل الشامل خلال نهاية الأسبوع".

وأضافت الوكالة أنه "تقرر فرض حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة، وفقًا للآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدّة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة/السبت".

وذكرت الوكالة انه "سيتم تكثيف انتشار الدوريّات التابعة لمديريّة الأمن العام، لضبط أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث".

وبدوره قال فراس البكري، عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة، في وقت سابق، إن الحظر الشامل الذي تنفذه الدولة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لم يساعد كثيرا في وقف انتشار فيروس كورونا.

ورجح البكري إجراء تغيير على قرار حظر التجول الشامل نهاية كل أسبوع، معترفا بعدم حدوث تغيير على الحالة الوبائية في الأردن نتيجة فرض الحظر ليومين كل أسبوع.