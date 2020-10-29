أجبرته على الابتعاد عن جمهوره.. البابا فرانسيس يلوم "السيدة كوفيد"

حافظ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، باللوم على "هذه السيدة التي تسمى كوفيد" لإجباره على الابتعاد مرة أخرى عن جمهوره العام، والذي كان أصغر بكثير من المعتاد وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز"، تجنب البابا فرانسيس مرة أخرى ارتداء الكمامة، أمس الأربعاء، حتى عندما استقبل عددًا قليلًا من رجال الدين المرتدين الكمامات. بينما كان الأساقفة يرتدون الأقنعة طوال وجود الجمهور، إلا أنهم خلعوها عندما اصطفوا لمصافحة بابا الفاتيكان والتحدث معه لفترة وجيزة على حدة.

أخبر بابا الفاتيكان جمهوره - الذي كان أصغر بكثير من المعتاد بسبب ارتفاع معدل الإصابة - أنه يرغب في النزول والترحيب بهم ، لكن هذا مخالف للإجراءات والاحتياطات التي يجب أن نتخذها لمواجهة "السيدة كوفيد ''.

وطلب البابا فرنسيس، فى لقاء مفتوح مع الناس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، من الحاضرين "توخي الحذر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".

وقال البابا فرانسيس: "في هذا اللقاء، كما فعلنا في اللقاءات السابقة، سأبقى هنا في مكاني (على المنصة)، وأوضح : "أود أن أحيي الجميع، لكن يجب أن نحافظ بعد المسافات، تجنبا للعدوى".

وأوضح فرنسيس أن "هذا الأمر -تبادل التحيات عن قرب- يعارض الأسلوب الذي يجب أن نتعامل به مع هذه السيدة التي تدعى كوفيد، وهو يؤلمنا كثيرًا".

وخلص بابا الفاتيكان الى القول، "أحييكم من هنا، لكني أحملكم في قلبي جميعًا"، مبينا أنه "يمكننا أن نصلي لبعضنا البعض من بعيد أيضًا".

وقال القس أوجوستو زامبيني المسؤول الفاتيكاني، وهو عضو رئيسي في لجنة الاستجابة لـ كوفيد-19 التابعة لفرانسيس، الثلاثاء، إنه في سن 83 ومع إزالة جزء من رئته بعد مرض في شبابه، سيكون البابا فرانسيس في خطر كبير إذا أصيب بالفيروس.

وقال زامبيني إنه يأمل أن يرتدي فرانسيس قناعا على الأقل عندما يرحب بالناس خلال التجمعات العامة. مضيفا "نحن نعمل على ذلك".

شوهد فرانسيس يرتدي قناعًا في الأماكن العامة مرتين فقط: في 9 سبتمبر عندما دخل وخرج من جمهوره العام، وفي الأسبوع الماضي خلال صلاة بين الأديان استمرت ساعتين في وسط مدينة روما.

في حين أن حالة رئة البابا فرانسيس من الممكن أن تفسر إحجامه عن ارتداء الكمامة، إلا أنه لم يكن هناك تعليق من الفاتيكان حول سبب سماح مسؤولي البروتوكول لأشخاص آخرين بالاقتراب منه دون ارتداء حماية الوجه.

قال الأشخاص الذين أجروا اجتماعات خاصة معه مؤخرًا إنه لم يتم ارتداء أقنعة ولا يلزم تقديم دليل على اختبارات الفيروس السلبية الأخيرة.