ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي، بأن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل، بلغ 312787 حتى الساعة 06:45 من صباح اليوم، بينهم 2494 وفيات.

وأشارت إلى أنه من مجمل الإصابات الذين وصفت حالتهم بالخطيرة بلغوا 464 حالة وهناك 199 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و298376 تماثلوا للشفاء، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 11914.

وسجلت إسرائيل 688 إصابة خلال 24 ساعة من أصل 36494 فحصا والنسبة الإيجابية تبلغ 2.1%.