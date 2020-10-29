فرنسا تغلق دور العبادة وتمنع دخول المدنيين إلى محيط كنيسة نوتردام

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، قد أعلنت صباح اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية أمنية حاليا فى محيط كنيسة نوتردام فى نيس، بعد الهجوم الإرهابى، بينما قال رئيس بلدية نيس كريستيان إستروزى على تويتر، إنه تم إلقاء القبض على شخص بعد هجوم بسكين، ورجح أن الهجوم عمل إرهابي.

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