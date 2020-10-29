مصدر بالشرطة الفرنسية يتحدث عن قطع رأس امرأة بعد هجوم الطعن في...

تحدث مصدر بالشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن قطع رأس امرأة بعد هجوم الطعن قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوب فرنسا.
وقال مصدر بالشرطة إن هناك مخاوف من قطع رأس امرأة بعد هجوم بسكين فى مدينة نيس الفرنسية اليوم الخميس.
كما ذكرت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، في حديثها للصحفيين في البرلمان الفرنسي في باريس، أن "قطع الرأس" قد حدث في الهجوم.
وقتل شخصان على الأقل وجرح آخرون في هجوم بسكين وقع صباح اليوم في المدينة المطلة على البحر المتوسط، فيما أفادت الشرطة أنها اعتقلت المنفذ واقتادته إلى المستشفى متأثرا بعيارات نارية أطلقها عليه رجال الشرطة.
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