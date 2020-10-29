الصحة العالمية : لقاح الأنفلونزا أفضل وسيلة للحماية من الفيروس في الشتاء

أكدت الدكتورة الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن لقاح الأنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للحماية من الفيروس في فصل الشتاء وتابعت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمكتب الاقليمي لشرق المتوسط: الحالات المتعلقة بإصابات كورونا ستكثر فى فصل الشتاء وعلينا اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح الدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن وباء كورونا تأخر في الفترة التي اتخذت الدول كل اجراءاتها الاحترازية والوقائية وتابع : الجائحة لم تنتهي ولازالت مستمرة .

وكان دعا المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وسائل الإعلام، للمشاركة عن بعد فى مؤتمر صحفى عن طريق الفيديو، حول تطورات جائحة كوفيد-19 فى إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على أولويات الإقليم وما ينبغى اتخاذه من خطوات عاجلة وذلك اليوم الخميس.

وشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى لجائحة كوفيد-19 والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التى ينبغى التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

وشارك بالمؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.